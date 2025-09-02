ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η «καταραμένη» 2η αγωνιστική για τους προπονητές του Άρη

Ο Ουζουνίδης αναμένεται να γίνει ο 6ος προπονητής του Άρη, που απομακρύνεται στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος από το 2018 και μετά και ο 5ος τη 2η αγωνιστική.

Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο θυμίζουν οι αλλαγές προπονητή στον Άρη. Κάτι σαν την μέρα της μαρμότας αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια των επτά τελευταίων ετών έχει αλλάξει πέντε φορές προπονητή και η συντριπτική πλειοψηφία των αλλαγών, έλαβε χώρα στο ξεκίνημα της σεζόν και ενώ έχει προηγηθεί ένας πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός από την Ευρώπη. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης γίνεται ο 6ος που… πληρώνει το μάρμαρο και στην ουσία ο 5ος που απομακρύνεται μετά την 2η μόλις αγωνιστική.

Το χορό των απομακρύνσεων άνοιξε ο Πάκο Ερέρα, ο οποίος απολύθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 2018, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 9η αγωνιστική. Ακολούθησε ο Σάββας Παντελίδης που παραιτήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 μετά την εκτός έδρας ήττα από τον Βόλο ΝΠΣ για τη 2η αγωνιστική, αφού λίγες μέρες νωρίτερα είχε αποχωρήσει ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, του οποίου ήταν επιλογή.

Ένας ταπεινωτικός ευρωπαϊκός αποκλεισμός αποτέλεσε το κύκνειο άσμα και του Μίχαελ Ενινγκ που απομακρύνθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2020 μετά τον αποκλεισμό από… κάποιαν Κόλος Κοβαλίβκα στο Europa League και την νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στη Λαμία. Ο Γερμανός δεν πρόλαβε καν τη 2η αγωνιστική…

Την ίδια μοίρα είχε και ο Χερμάν Μπούργος που απολύθηκε κι αυτός μετά την 2η αγωνιστική και την εκτός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό στις 28/8 του 2022. Ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, σαν σε επανάληψη, αποτέλεσε παρελθόν και ο Τόλης Τερζής που απομακρύνθηκε στις 28 Αυγούστου 2023 μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Λαμία, πάλι για τη 2η αγωνιστική. Από την συνήθη πρακτική γλίτωσε μόνο ο Άκης Μάντζιος που αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2024 για να τον διαδεχθεί ο Μαρίνος Ουζουνίδης.

athletiko.gr 

