Η ΑΕΚ δηλώνει τον Γκρούγιτς στην ευρωπαϊκή λίστα

Δημοσιευτηκε:

Ψάχνει φορ μόνο για Ελλάδα πια

Η ΑΕΚ θα αποκτήσει σήμερα τον Μάρκο Γκρούγκιτς και με αυτόν θα κλείσει την ευρωπαϊκή λίστα, η οποία πρέπει να δηλωθεί απόψε.

Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ με τον Σέρβο χαφ θα κάνει σίγουρα μία αλλαγή στην λίστα της και θα μείνει εκτός πιθανότατα ο Γενς Γιόνσον στον άξονα. Ωστόσο, η Ενωση έχει πρόθεση για να κάνει κίνηση και για περιφερειακό επιθετικό και για δεξί μπακ και για στόπερ μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, με τους συγκεκριμένους παίκτες να έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέχρι τον Δεκέμβρη μόνο στα ελληνικά ματς πλέον.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αποφάσισαν να πάει η ΑΕΚ στο League Phase του Conference League με τον Λούκα Γιόβιτς και τον Φραντζί Πιερό ως φουνταριστούς, ενώ υπάρχει και η επιλογή του Ζίνι αν χρειαστεί.

Ωστόσο, επειδή τα παιχνίδια είναι πολλά και συνεχόμενα και στις τρεις διοργανώσεις πλέον μέχρι και τον Δεκέμβριο, χρειάζονται παίκτες και λύσεις στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος αναμένεται να μπουν στις προπονήσεις ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ενώ θα μπει πιο δυνατά στα πλάνα του Νίκολιτς αλλά και πιθανότατα στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Δημήτρης Καλοσκάμης.

athletiko.gr 

