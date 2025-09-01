ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος να πάμε στο Μουντιάλ - Να έχουμε όμορφα βράδια με Λευκορωσία και Δανία»

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος να πάμε στο Μουντιάλ - Να έχουμε όμορφα βράδια με Λευκορωσία και Δανία»

Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ξεκίνημα της Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ελλάδα ρίχνεται προσεχώς στη «μάχη» στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να στέλνει το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) το μήνυμά του, τονίζοντας ξεκάθαρα ότι είναι η συμμετοχή στα τελικά.

«Σίγουρα ο επόμενος στόχος είναι αυτά τα προκριματικά και η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι νέα πρόκληση για μας και θα χρειαστεί μία μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια για να τα καταφέρουμε.

Είναι λογικό να έχουμε προβληματισμούς για την κατάσταση των παικτών και τον βαθμό ετοιμότητας, διότι βρισκόμαστε όλοι στο ξεκίνημα μίας σεζόν. Έχουμε δύο ματς στην έδρα μας, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε και να ξεκινήσουμε καλά. Θα χρειαστεί πολλή προσοχή κι αυτοσυγκέντρωση και να εκμεταλλευτούμε τις 2-3 μέρες που έχουμε μπροστά μας για να προετοιμαστούμε», επεσήμανε αρχικά.

Όσον αφορά τον κόσμο, είπε: «Τον τελευταίο χρόνο είχαμε μεγάλη παρουσία φιλάθλων σε όλα τα ματς. Και στο Nations League και στα φιλικά. Πιστεύω το ίδιο θα γίνει και στα δύο πρώτα ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Είμαστε συνηθισμένοι πλέον να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο. Αισθανόμαστε την υποστήριξή τους και τη διάθεση να μας βοηθήσουν κι ελπίζω να είναι από τα όμορφα βράδια, όπως ήταν και τα προηγούμενα».

