Οριστικά εκτός πλάνων του Γιοβάνοβιτς ο Γιαννούλης για τα ματς της Εθνικής
Ο Δημήτρης Γιαννούλης τελικά δεν θα καταφέρει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική μας ομάδα στα προσεχή παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Ο Δημήτρης Γιαννούλης στάθηκε άτυχος λίγο πριν τις υποχρεώσεις του με την Εθνική μας ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Ο τραυματισμός που αποκόμισε στο πιο πρόσφατο ματς της Άουγκσμπουργκ στην Bundesliga, η θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, τελικά θα τον κρατήσει εκτός στα προσεχή παιχνίδια με τις Λευκορωσία και Δανία.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πορευτεί για τα ματς της 5ης και της 8ης του μηνός με τους Τσιμίκα και Κυριακόπουλο για το αριστερό άκρο της άμυνας.
