Οριστικά εκτός πλάνων του Γιοβάνοβιτς ο Γιαννούλης για τα ματς της Εθνικής

Ο Δημήτρης Γιαννούλης στάθηκε άτυχος λίγο πριν τις υποχρεώσεις του με την Εθνική μας ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο τραυματισμός που αποκόμισε στο πιο πρόσφατο ματς της Άουγκσμπουργκ στην Bundesliga, η θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, τελικά θα τον κρατήσει εκτός στα προσεχή παιχνίδια με τις Λευκορωσία και Δανία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πορευτεί για τα ματς της 5ης και της 8ης του μηνός με τους Τσιμίκα και Κυριακόπουλο για το αριστερό άκρο της άμυνας.

sport-fm.gr