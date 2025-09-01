Καρυπίδης: «Οφείλω μια ειλικρινή συγνώμη για τη συμπεριφορά μου μετά το παιχνίδι του Σαββάτου»

Αναλυτικά:

«Οφείλω μια ειλικρινή συγνώμη για τη συμπεριφορά μου μετά το παιχνίδι του Σαββάτου

Η απογοήτευση και ο θυμός μου για την εικόνα της ομάδας και την ντροπιαστική ήττα, όπως ένιωσε κάθε φίλαθλος μας δικαιολογημένα, με παρέσυραν σε λανθασμένες αντιδράσεις. Όφειλα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου εκείνη τη στιγμή.

Ήταν λάθος μου και ζητώ συγνώμη. Συγνώμη ζητώ και για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα.

Τέλος, η εμφάνιση και η ήττα του Σαββάτου δεν θα περάσουν έτσι. Θα παρθούν αποφάσεις, αλλά όχι εν θερμώ».

sdna.gr