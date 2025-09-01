Έρχεται ο Ποντένσε για τον Ολυμπιακό, σενάριο και για τον Χιλ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ντάνιελ Ποντένσε φτάνει σήμερα στην Ελλάδα για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Στο προσκήνιο Μπράιαν Χιλ της Τότεναμ και Ζέιν Σίλκοτ-Ντούμπερι της Μπόρνμουθ για ενίσχυση.

Η μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, καθώς ο Ντάνιελ Ποντένσε επιστρέφει για τρίτη φορά στους «ερυθρόλευκους». Ο Πορτογάλος εξτρέμ αναμένεται να φτάσει σήμερα (13:45) στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Η υπόθεση του 28χρονου άσου είχε προχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, με τον Κώστα Νικολακόπουλο να αποκαλύπτει από νωρίς στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ο Ποντένσε παραχωρείται δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ, επιστρέφοντας στον Πειραιά για να δώσει λύσεις στις πτέρυγες.

Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Στη λίστα βρίσκεται ο Μπράιαν Χιλ της Τότεναμ, με τον 24χρονο Ισπανό εξτρέμ να εμφανίζεται θετικός για συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στη στάση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν θέλει να ξεφύγει αριθμητικά το ρόστερ.

Παράλληλα, από χθες παίζει δυνατά και το όνομα του Ζέιν Σίλκοτ-Ντούμπερι της Μπόρνμουθ. Ο 20χρονος Άγγλος επιθετικός, που αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, αποκτήθηκε από την Τσέλσι τον περασμένο Ιανουάριο και βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Όπως μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι συζητήσεις με τη Μπόρνμουθ αφορούν πιθανή μεταγραφή για την ενίσχυση της δεύτερης ομάδας.

