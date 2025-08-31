Πρεμιέρα με σούπερ «γκέλα» για τον Παναθηναϊκό

Αν και προηγήθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με το τακουνάκι του Τζούριτσιτς, ο Παναθηναϊκός δεν «καθάρισε» το ματς όταν είχε την ευκαιρία, δέχθηκε ένα γκολ... ψυχρολουσία στο 87ο λεπτό απ’ τον (πρώην «πράσινο») Μπένιαμιν Βέρμπιτς κι έμεινε στο 1-1 με την ομάδα της Βοιωτίας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League στο πρώτο ματς των «πράσινων» στο πρωτάθλημα.

Κι όμως το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Παναθηναϊκό, καθώς προηγήθηκε μόλις στο 48ο δευτερόλεπτο. Από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά ο Αμπού Χάνα έδιωξε με το κεφάλι, με τον Καλάμπρια να πιάνει το σουτ με τη μία έξω απ’ την περιοχή. Στην πορεία της μπάλας «μπήκε» ο Τζούριτσιτς -που καλυπτόταν απ’ τους αμυντικούς του Λεβαδειακού- και με ένα υπέροχο τακουνάκι στην κίνηση έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι απόλυτα επιθετικός χάνοντας τη μια ευκαιρία πίσω απ’ τον άλλη. Στο 8’ το σουτ του Καλάμπρια στην κίνηση αποκρούστηκε απ’ τους αμυντικούς, ενώ στο 13’ ξανά ο Ιταλός αναστάτωσε την άμυνα του Λεβαδειακού, «σήκωσε» την μπάλα προς τον Τσέριν, όμως η κεφαλιά του Σλοβένου χτύπησε στο πάνω μέρος του δοκαριού κι έφυγε άουτ.

Στο 16’ ο Μπακασέτας πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 19’ ο Λεβαδειακός είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή στον αγώνα, όταν από σέντρα-σουτ του Τσάπρα εκτός περιοχής ο Όζμπολτ έβαλε το πόδι του απ’ το ύψος του πέναλτι, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λαφόν.

Στο 23’ ο Παναθηναϊκός είχε νέο δοκάρι όταν από σέντρα του Τσέριν δεύτερο δοκάρι, ο αμαρκάριστος Τουμπά πήρε την κεφαλιά όμως η προσπάθεια του Αλγερινού στόπερ χτύπησε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού κι ακολούθως η μπάλα απομακρύνθηκε, ενώ στο 36’ το πλασέ του Τετέ πέρασε λίγο άουτ. Ο Λεβαδειακός έκλεισε το ημίχρονο με άλλη μία μεγάλη ευκαιρία όταν από σέντρα-σουτ του Λάγιους, ο Μλαντένοβιτς πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Παλάσιος πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο με τον κόσμο να «υποδέχεται» με πολύ θερμό χειροκρότημα στο 67ο λεπτό τον Ρενάτο Σάντσες στην πρώτη συμμετοχή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Λεβαδειακός ήταν πάντως η ομάδα που είχε δύο πολύ καλές στιγμές. Πρώτα στο 73’ όταν από κάθετη πάσα του Βέρμπιτς, ο Γκούμας έπιασε το πλασέ από τα δεξιά όμως η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 82’ το απευθείας φάουλ του Βέρμπιτς που πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 87’ ο Λεβαδειακός «πάγωσε» τη Λεωφόρο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού συνελήφθη ξανά στον... ύπνο στο 87’ όταν ο Βέρμπιτς πάτησε στην περιοχή, έπαιξε το ένα-δύο με τον Γκούμα κι «εκτέλεσε» με το αριστερό από πολύ δύσκολη γωνία, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στα λεπτά που απέμειναν ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει δεύτερο γκολ και γνώρισε μία πολύ «σκληρή» απώλεια βαθμών με το ξεκίνημα των υποχρεώσεών του στην Super League.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν (77’ Μπρέγκου), Τετέ (87’ Μαντσίνι), Μπακασέτας (67’ Ρενάτο Σάντσες), Τζούριτσιτς (76’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα (46’ Γκούμας), Τσοκάι, Κωστή (90’+4’ Τσιβελεκίδης), Λαγιούς (66’ Βέρμπιτς), Παλάσιος (66’ Μανθάτης), Όζμπολτ (89’ Πεντρόζι).