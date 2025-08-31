ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λυτρωτής ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ

Λυτρωτής ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ

Ίδρωσαν αλλά τα κατάφεραν οι ασπρόμαυροι

Όπως στην πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, έτσι και για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, o ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη της Τούμπας για να επικρατήσει με 1-0 του αξιόμαχου Ατρόμητου που έπαιξε σε όλο το δεύτερο μέρος με παίκτη λιγότερο.

Η αποβολή του Μακανά Μπάκου έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων που, ναι μεν είχαν την κατοχή της μπάλας, ωστόσο δεν ήταν τόσο αποφασιστικοί στο πρώτο ημίχρονο. Χρειάστηκαν οι αλλαγές του Ράζβαν Λουτσέσκου για να αλλάξει η εικόνα του αγώνα, με τον Δημήτρη Πέλκα (73’) να σημειώνει το μοναδικό γκολ που έκαμψε την αντίσταση της ομάδας του Λεωνίδα Βόκολου.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν ορεξάτα στο παιχνίδι, αναζητώντας το γρήγορο γκολ. Το οποίο, πάντως, δεν ήρθε. Η προσπάθεια με το στήθος του Γιώργου Γιακουμάκη στα πρώτα δευτερόλεπτα πέρασε άουτ, το ίδιο και η κεφαλιά του Τόμας Κεντζιόρα (3’) αλλά και το πολύ δυνατό σουτ του Ζόαν Σάστρε (8’) – ήταν το πιο απειλητικό από τα προηγούμενα.

Οι Περιστεριώτες μετά το πρώτο δεκάλεπτο ισορρόπησαν το ματς. Μάλιστα, στο 23’ έφτασαν κοντά στο γκολ αλλά ο Γίρι Παβλένκα αποδείχθηκε και πάλι καθοριστικός, σταματώντας το φιλόδοξο σουτ του Γιώργου Τζοβάρα. Ο ομόλογος του Τσέχου τερματοφύλακα, Λευτέρης Χουτεσιώτης, χρειάστηκε, ουσιαστικά, να επέμβει για πρώτη φορά στο 34’, βγάζοντας σε κόρνερ του απευθείας χτύπημα φάουλ του Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως δε θα αλλάξει κάτι ως το τέλος του πρώτου μέρους, διαφοροποιήθηκαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Μπάκου πήρε μια κίτρινη στο 37’ για μαρκάρισμα στον Παβλένκα και στις καθυστερήσεις πήγε επικίνδυνα στον Γκάρι Τέιλορ, με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα από τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη. Το σκηνικό ήταν προδιαγεγραμμένο για το δεύτερο ημίχρονο.

Ωστόσο, ως και τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ δεν είχε δημιουργήσει σημαντικές φάσεις μπροστά στην εστία του Χουτεσιώτη, με τον Λουτσέσκου να προχωρά σε αλλαγές. Οι οποίες, με την πάροδο του χρόνου… έκαναν τη δουλειά τους. Νωρίτερα, πάντως, ο Σουαλιό Μεϊτέ (66’) είδε την κεφαλιά του, μετά το κόρνερ του Ντεσπόντοφ, να προσκρούει στο οριζόντιο δοκάρι και να απομακρύνεται.

Εν τέλει, επτά λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ που έψαχνε. Σε φάση διαρκείας που ξεκινά από προσπάθεια του Ντεσπόντοφ (οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ), ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έκανε τη σέντρα και ο Πέλκας με… το στήθος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη. Γκολ που μέτρησε παρά τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ατρόμητου (και) για φάουλ του σκόρερ στον Κίνι.

Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, αφού στο 89’ ο Μαντί Καμαρά σπατάλησε σπάνια ευκαιρία σε κενή εστία – αλλά με κακή ισορροπία σώματος – μετά το παράλληλο γύρισμα του Πέλκα, ο οποίος πλάσαρε άουτ στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων από το ύψος του πέναλτι. Αν κάτι πρέπει να ανησυχεί τον Λουτσέσκου, είναι η αναγκαστική αλλαγή του Καμαρά λίγο πριν το φινάλε.

 

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 2x2 κλείνοντας με άκρως θετικό τρόπο μια δύσκολη εβδομάδα – είχε προηγηθεί ο θρίαμβος με 5-0 επί της Ριέκα και η πρόκριση στη League Phase του UEFA Europa League – με τον Ατρόμητο να κερδίζει τις εντυπώσεις για το σοβαρό και δεμένο σύνολο που παρουσίασε για δεύτερο σερί ματς, μετά από εκείνο (το νικηφόρο) στο Αγρίνιο.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (78’ Καμαρά/90’+3’ Θυμιάνης), Ιβανούσετς (60’ Πέλκας), Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς (60’ Τάισον), Γιακουμάκης (78’ Τσάλοφ).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Οζέγκοβιτς (83’ Φαν Βέερτ), Μίχορλ, Παλμεζάνο (46’ Μουντές), Κίνι (79’ Γιουμπιτάνα), Ούρονεν, Μπάκου, Μανσούρ, Τζοβάρας (68’ Καραμάνης).

  • Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω ενοχλήσεων στη μέση από ένα χτύπημα που δέχθηκε στο ματς της περασμένης Πέμπτης (28/8) κόντρα στη Ριέκα.

Διαβαστε ακομη