Νίκολιτς: «Σημαντικό που νικήσαμε παρότι δεν είχαμε αρκετή ενέργεια»

Δημοσιευτηκε:

Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα της ΑΕΚ, ενώ επισήμανε ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι νίκησαν οι «κιτρινόμαυροι» παρότι δεν είχαν αρκετή ενέργεια λόγω της ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Με 2/2 πηγαίνει στην διακοπή η ΑΕΚ, ύστερα από τη νίκη της με 1-0 απέναντι στον Αστέρα AKTOR, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αναφέρει ότι είναι ευχαριστημένος για αυτό, ωστόσο ανέφερε ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης, αλλά κρατάει τα θετικά για την σημερινή εμφάνιση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος προπονητής:

«Πολύ σημαντικοί οι 3 βαθμοί, πρέπει να είμαι ρεαλιστικός μετά την ενέργεια που ξοδέψαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχαμε σταθερότητα, δεν δώσαμε τίποτα στον αντίπαλο, συνήθως δεν μου αρέσει το 1-0 αλλά όταν η ενέργεια δεν υπάρχει, είμαι ικανοποιημένος στο 50% αλλά οι τρεις βαθμοί είναι σημαντικοί κι αυτό είναι που μετράει. Βελτιωνόμαστε, σίγουρα, είμαστε σταθεροί αλλά σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση, σε 8 επίσημα παιχνίδια έχουμε 5 νίκες και 3 ισοπαλίες, υπάρχει πολύς χώρος για πρόοδο, είμαστε στα τέλη Αυγούστου, είμαστε ικανοποιημένοι.»

