Ο Πιερό έσπασε την κατάρα και η ΑΕΚ έκανε το 2Χ2!

Η ΑΕΚ έκανε το 2/2 στη Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε 1-0 του Αστέρα AKTOR. Το χρυσό γκολ των κιτρινόμαυρων πέτυχε ο Φραντζί Πιερό στο 38ο λεπτό με δύσκολη κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του εορτάζοντα Πέτρου Μάνταλου.

Ο Αϊτινός φορ σκόραρε τελευταία φορά κόντρα στον ίδιο αντίπαλο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον περασμένο Φεβρουάριο. Μάλιστα είχε και δοκάρι στο 58ο λεπτό, όμως εκεί η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι για να καταλήξει και πάλι στα δίχτυα.

Η Ένωση έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα και πηγαίνει χαρούμενη στη διακοπή, ενώ ο Αστέρας AKTOR παραμένει χωρίς βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές.

Ο Πιερό έδωσε τη λύση από αέρος

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε δυνατά στο ματς και προσπάθησε να αιφνιδιάσει την άμυνα της ΑΕΚ. Ωστόσο η Ένωση απείλησε πρώτη με την κεφαλιά του Βίντα στο 7′, όμως αυτή πέρασε άουτ. Στο 15′ ο Μάνταλος σκόραρε με ωραίο πλασέ, αλλά ήταν εκτεθειμένος.

Μετά το πρώτο τέταρτο η Ένωση πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο ο Αστέρας αμυνόταν αρκετά καλά. Στο 25ο λεπτό είχε την πρώτη μεγάλη φάση στο ματς όταν οι Πινέδα – Ελίασον συνδυάστηκαν άψογα και ο Σουηδός βρήκε τον Κοϊτά που έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Καστάνιο έβαλε το στοπ και ακολούθως ο Μάνταλος αιφνιδιάστηκε και δεν μπόρεσε να την σπρώξει προς την εστία.

Η επόμενη απειλή των κιτρινόμαυρων ήταν μετά από ένα δεκάλεπτο με τον Πινέδα να πλασάρει έξω από την περιοχή, όμως η προσπάθειά του πήγε ψηλά. Στο 37′ οι Κοϊτά και Μάνταλος εκτέλεσαν μέσα από την περιοχή αλλά η προσπάθειά τους κόπηκε, ενώ στην αντεπίθεση ο Μπαρτόλο έπιασε ένα ωραίο πλασέ, όμως ο Στρακόσα μάζεψε την μπάλα.

Οι κιτρινόμαυροι βρήκαν το γκολ από στατική φάση με την κεφαλιά του Πιερό μετά από την εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου.Η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και να βρει και δεύτερο γκολ. Το γύρισμα του Ελίασον από δύσκολη γωνία πέρασε εκτός, ενώ μια προσπάθειά του Κοϊτά έξω από την περιοχή πέρασε αρκετά ψηλά.

Άγγιξε και το δεύτερο γκολ, παρέμεινε το 1-0 ως το φινάλε

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη της καλή φάση στο δεύτερο μέρος στο 50ο λεπτό. Μετά από γέμισμα του Πενράις από τα αριστερά, ο Μάνταλος πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Σίπσιτς απομάκρυνε την μπάλα από την τελική γραμμή, πριν αυτή περάσει εκτός εστίας.

Δύο λεπτά μετά ο Μαρίν έπιασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ήταν αδύναμο και η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 58ο λεπτό οι κιτρινόμαυροι άγγιξαν το δεύτερο γκολ. Ο Μάνταλος μοίρασε ωραία στον Ελίασον, αυτός έκανε με τη μια το γύρισμα στην περιοχή και ο Πιερό με προβολή (και την κόντρα του Σίπσιτς) έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Μετά το 60ο λεπτό ο Αστέρας AKTOR πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο στην προσπάθειά του να πάρει κάτι από το ματς, όμως έγινε ελάχιστα απειλητικός στα καρέ του Στρακόσα. Αντίθετα η Ένωση έγινε απειλητική με το δυνατό σουτ του Κουτέσα έξω από την περιοχή, όμως ο Παπαδόπουλος τον σταμάτησε. Το 1-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό.

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Σίπσιτς, Σιλά, Καλτσάς, Μόρα, Μπαρτόλο, Γκονζάλεθ, Εμαννουηλίδης, Μακέντα.

