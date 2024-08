Σε προχωρημένες επαφές Πελλίστρι και Παναθηναϊκός σύμφωνα με τον Ρομάνο

Ο Φακούντο Πελίστρι δεν εμφανίστηκε ούτε στην ενδεκάδα, ούτε στον πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων» για την πρεμιέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Πρέμιερ Λιγκ κόντρα στη Φούλαμ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να κάνει δικό του τον Φακούντο Πελίστρι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε πως οι «πράσινοι» είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τους «κόκκινους διαβόλους» για τον 22χρονο Ουρουγουανό εξτρέμ και μάλιστα αυτές αφορούν την κανονική μεταγραφή του και όχι τον δανεισμό του.

🚨🔴 EXCL: Panathinaikos in advanced talks with Man United to sign Facundo Pellistri on permanent transfer.



Not finalised yet but negotiations are ongoing as Pellistri could leave #MUFC in the next days. pic.twitter.com/3LZpYSxuP2