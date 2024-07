Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Νάστασιτς εξετάζεται από τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση κεντρικού αμυντικού μετά το οριστικό ναυάγιο με τον Νταβίντ Κάρμο και μια από τις περιπτώσεις που προτάθηκαν στους Πειραιώτες είναι ο 31χρονος Σέρβος κεντρικός αμυντικός Ματίγια Νάστασιτς, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Χριστοφιδέλλης στο Show Must Go On.

Ο Ολυμπιακός είναι σε αναζήτηση ενός βασικού πυλώνα για το κέντρο της άμυνάς του, μετά την απόφαση του Νταβίντ Κάρμο να συνεχίσει στην Πόρτο και να διεκδικήσει μια θέση βασικού στους δράκους.

