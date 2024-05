Ποστάρισμα στα ελληνικά από Μπιλμπάο - Αποθέωση από Βαλβέρδε για Ολυμπιακό-Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια ιστορική πρόκριση στον τελικό του Europa Conference League και θα διεκδικήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, σε επίπεδο ανδρών.

Την πρόκριση των Πειραιωτών τίμησε με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο η Μπιλμπάο.

«Μόνο ερυθρόλευκοι», έγραψε ως λεζάντα που συνόδευε ένα βίντεο με τον συνδετικό κρίκο των δύο συλλόγων, Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως είναι η δεύτερη ομάδα της καρδιάς του.

«Αξιοσημείωτο, απίστευτο. Ελάτε τώρα. Τι περιμένετε να σας πει ένας άνθρωπος που μετά την Μπιλμπάο, η δεύτερή του ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Χωρίς καμία υπερβολή. Είναι κάτι απίστευτο για τον σύλλογο αυτό που συνέβη με τον Μέντι στον πάγκο. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», αναφέρει ο Βαλβέρδε στο βίντεο.

