Η γκάφα της UEFA με τον Ποντένσε

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη των προημιτελικών του Conference League, αφού αντιμετωπίζει την Πέμπτη (11/04) τη Φενέρμπαχτσε στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλεκοι» θα κληθούν να δώσουν την πρώτη αναμέτρηση με τους Τούρκους χωρίς έναν εκ των κορυφαίων παικτών τους, αφού ο Ντανιέλ Ποντένσε συμπλήρωσε κάρτες στη ρεβάνς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και δεν θα αγωνιστεί. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η UEFA το... αγνοούσε!

Συγκεκριμένα, ο επίσημος λογαριασμός του Conference League έκανε ένα ποστάρισμα με τους Ποντένσε και Ντάμιαν Σιμάνσκι, ρωτώντας τους φιλάθλους «Ποιος από τους δύο θα κάνει τη διαφορά την Πέμπτη;», παρόλο που ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν θα παίξει.

Podence or Szymański: Who'll have the bigger impact on Thursday? ✨#UECL pic.twitter.com/hzGNks594v