Αμόκ στη Γεωργία ενόψει Ελλάδας - Σε πέντε ώρες εξαντλήθηκαν τα 54.000 εισιτήρια

Καμίνι που βράζει θα είναι το γήπεδο της Τιφλίδας στο οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη (26/3) η αναμέτρηση Γεωργία - Ελλάδα καθώς εξαντλήθηκαν σε 5 ώρες τα εισιτήρια του αγώνα. Η ελληνική ομοσπονδία έχει εξασφαλίσει 2.000 εισιτήρια για το παιχνίδι.

Η Ελλάδα θα παίξει τον τελικό... των τελικών για την πρόκριση στο Euro 2024 την Τρίτη (26/3, 19:00) σε ένα γήπεδο που θα θυμίζει "καμίνι που βράζει" καθώς η ομοσπονδία της Γεωργίας ανακοίνωσε Sold Out.

Το γήπεδο της Τιφλίδας χωράει 54.000 εισιτήρια και οι φίλαθλοι της Γεωργίας τα "εξαφάνισαν" σε 5 ώρες, κάτι που δείχνει τη δίψα για να βρεθούν στην αναμέτρηση και να σπρώξουν την Εθνική τους ομάδα σε πρόκριση.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η ελληνική ομοσπονδία έχει εξασφαλίσει 2.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση και έχει δώσει διορία στον κόσμο που θέλει να βρεθεί στο γήπεδο μέχρι τη Δευτέρα (25/3) να κάνει αίτηση για να πάρει ένα μαγικό χαρτάκι.

🇬🇪🆚🇬🇷



⏱️დაწყებიდან 5 საათსა და 35 წუთში საქართველო - საბერძნეთის მატჩზე დასასწრები ყველა ბილეთი გაყიდულია !

😍 საქართველო ერთადაა !



⏱️ All tickets for the European Championship qualification play-off final have sold out after 5⃣ hours & 3⃣5⃣ mins!

😍 Georgia is United!#GFF pic.twitter.com/eQeQwFQaBY