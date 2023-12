Το μήνυμα της Γαλατάσαραϊ στον Τερίμ για το ντιλ με Παναθηναϊκό

Ανάμεσα στις πολλές θερμές ευχές από τους Τούρκους οπαδούς -και όχι μόνο- στον Φατίχ Τερίμ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού και μια ομάδα. Ο λόγος για την Γαλατάσαραϊ, την ομάδα με την οποία έχει συνδέσει το όνομά του ο Τούρκος προπονητής έχοντας σε αυτή τέσσερις θητείες.

Η τουρκική ομάδα στο αγγλικό προφίλ της στα social media έχει κάνει retweet την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και έχει ευχηθεί στον Τούρκο προπονητή...

«Σου ευχόμαστε την καλύτερη τύχη», αναφέρει η τουρκική ομάδα ταγκάροντας τον Φατίχ Τερίμ.

Wishing you best of luck @fatihterim! ☘️ https://t.co/bV8cxOvVij