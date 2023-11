Γκολ ή οφθαλμαπάτη; Το Νιούκαστλ - Άρσεναλ δίνει απαντήσεις στους Γάλλους

Οι Γάλλοι παραπονιούνται έντονα για τη φάση με τον Κομάν, υποστηρίζοντας ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή, ωστόσο μια παρόμοια φάση από το Νιούκαστλ - Άρσεναλ δίνει τις απαντήσεις...

Μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της επί εποχή Γκουστάβο Πογέτ πραγματοποίησε η εθνική Ελλάδος κόντρα στους Γάλλους το βράδυ της Τρίτης. Η «γαλανόλευκη» κατέθεσε ψυχή στο μεγάλο παιχνίδι με τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές του 2018 και κατάφερε να αποσπάσει έναν βαθμό, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στο Καζακστάν, ευελπιστώντας να πάρει την πρόκριση στο Euro μέσα από το Nations League.

Η ευκαιρία του Κομάν ωστόσο στα τελευταία λεπτά του αγώνα, είναι το βασικό θέμα των Γάλλων. Οι «τρικολόρ» υποστηρίζουν ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή, με τους Ντεσάν και Γκριεζμάν να τα «χώνουν» στην UEFA για την έλλειψη της goal line technology στο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα.

Τελικά πέρασε η μπάλα ή όχι; Το μακρινό πλάνο που δόθηκε, δείχνει την μπάλα μπροστά από τη γραμμή. Βέβαια, πολλές φορές, συγκεκριμένα πλάνα δεν δίνουν πάντα τις σωστές απαντήσεις, κάτι που αποδείχθηκε και σε ένα παιχνίδι της Premier League, πριν από λίγες εβδομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, στον αγώνα ανάμεσα στη Νιούκαστλ και την Άρσεναλ, οι «κανονιέρηδες» εξέφρασαν έντονα παράπονα κατά της διαιτησίας, για το γκολ των γηπεδούχων, το οποίο σύμφωνα με τους ανθρώπους των Λονδρεζων ξεκίνησε από μια φάση η οποία δεν θα έπρεπε να συνεχιστεί.

«Είναι ντροπιαστικό. Πώς μέτρησε αυτό το γκολ στην Premier League;», είχε αναρωτηθεί ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, για το τέρμα του Άντονι Γκόρντον με το οποίο η Νιούκαστλ πήρε τη νίκη με 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι υποστήριξαν ότι ο Μέρφι συνέχισε το παιχνίδι, ενώ η μπάλα είχε βγει εκτός γραμμής. Ο VAR του αγώνα εξέτασε τη φάση και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το πλάνο ήταν «επικίνδυνο», καθώς δεν έδινε ξεκάθαρη εικόνα για το εάν η μπάλα είχε βγει πραγματικά εκτός τελικής γραμμής, στηρίζοντας τα λεγόμενα του στην οφθαλμαπάτη.

Για να θεωρηθεί ότι η μπάλα έχει περάσει όντως την τελική γραμμή, θα πρέπει να δοθεί και το πλάνο ακριβώς πάνω από την εστία, έτσι ώστε να βγει και το σωστό συμπέρασμα.

Το BeiN έκανε τη σχετική ανάλυση και ουσιαστικά απέδειξε ότι το πλάνο ήταν μια οφθαλμαπάτη, φτιάχνοντας από μόνο του ένα βίντεο μέσα από το οποίο φάνηκε ότι η μπάλα δεν είχε περάσει την τελική γραμμή πριν πετύχει το γκολ ο Γκόρντον, με το οποίο έδωσε τη νίκη στη Νιούκαστλ.

This video shows the ball was IN the field of play in the build-up to Newcastle’s goal against Arsenal. The law states that the entire ball has to cross the line pic.twitter.com/dD3S1Gi4iC