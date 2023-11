Το απίθανο στατιστικό που θα διαμορφωθεί αν η Γαλλία νικήσει την Ελλάδα

Σε περίπτωση ήττας της Ελλάδας από τη Γαλλία και του Γιβραλτάρ από την Ολλανδία, θα διαμορφωθεί ένα άκρως... συμμετρικό στατιστικό στον όμιλο.

Τα πάντα έχουν κριθεί στον 2ο όμιλο των προκριματικων του Euro, με Γαλλία και Ολλανδία να έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του θεσμού, μπροστά από Ελλάδα, Ιρλανδία και Γιβραλτάρ.

Εάν δε, επικρατήσουν απόψε οι "τρικολόρ" και οι "οράνιε", τότε θα διαμορφωθεί το εξής ιδιαίτερο στατιστικό.

Κάθε ομάδα θα έχει νικήσει εις διπλούν τις ομάδες που βρίσκονται κάτω από αυτήν στη βαθμολογία και παράλληλα θα έχουν 2/2 ήττες κόντρα σε εκείνες που είναι πιο πάνω!

