Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Μέχρι το Σάββατο η απόφαση

Αναλυτικά όσα έλαβαν χώρα στην εκδίκαση της υπόθεσης για το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μέχρι το Σάββατο το πρωί η απόφαση.

Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης για την οριστική διακοπή του ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Superleague, με τις δύο πλευρές να παίρνουν προθεσμία μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής στiς 13:00 για να καταθέσουν τα υπομνήματά τους ενώ η απόφαση θα έχει βγει μέχρι το πρωί του Σαββάτου (28/10).

Από την πλευρά του Ολυμπιακού ήταν παρόντες ο κ. Καραπαπάς και οι νομικοί εκπρόσωποι Δημακόπουλος, Χατζησαβαόγλου και Καρπετόπουλος ενώ από τον Παναθηναϊκός ήταν ο γιατρός της ομάδας, Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος ενώ πέρα από τον νομικό εκπρόσωπο της ΠΑΕ, Λεωνίδα Μπουτσικάρη, βρέθηκε εκεί και η νομική διεύθυνη της ΠΑΕ, που αποτελείται από τους Δημήτρη Βαγιάκο και Τάκη Κέζα.

Μάρτυρες για το «τριφύλλι» ήταν οι Μπουτσικάρης και Αλεξανδρόπουλος ενώ από τον Ολυμπιακός ο Καραπαπάς.

Η διαδικασία ξεκίνησε με μία διαφωνία σχετικά με την πρόσθεση παρέμβαση που έκανε ο Παναθηναϊκός το πρωί της Τετάρτης, με την πλευρά του Ολυμπιακού να αμφισβητεί το κατά πόσο είχε δικαίωμα για κάτι τέτοιο η πλευρά του «τριφυλλιού» τονίζοντας παράλληλα πως δεν είχε γνώση για όσα ανέφερε εκεί.

Ακολούθησε η εξετάση των μαρτύρων με τον κ. Καραπαπά να είναι ο πρώτος. Ο αντιπρόερος της ΠΑΕ Ολυμπιακός τόνισε πως η κροτίδα δεν έπεσε αρκετά κοντά στον παίκτη για να του δημιουργήσει πρόβλημα ενώ υποστήριξε πως ο διαιτητής είπε στους ανθρώπους των «πρασίνων» πως ο διαιτητής τους τόνισε πως είναι δική τους ευθύνη αν φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο.

«Αμφισβητώ ότι έπεσε στο σημείο που ήταν ο παίκτης για να του δημιουργήσει πρόβλημα.Ο διαιτητής έρχεται και λέει εσύ αποφασίζεις για το αν είναι fit or not fit για να συνεχίσει. Για μένα είναι λάθος το fit or no fit. Έπρεπε να είναι able or not. Ο διαιτητής είπε μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο και αν δεν μπείτε είστε εσείς υπεύθυνοι που δεν θα γίνει ο αγώνας».

«Είπε και στον Παναθηναϊκό μπροστά, ο κ. Μπουτσικάρης εδώ είναι, ''εγώ δεν είδα τίποτα, αν δεν βγείτε εσείς θα φταίτε''. Ο γιατρός είπε ότι κλινικά είναι εντάξει ο παίκτης ύστερα από 60 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο σίγουρος ότι δεν θα παίξει που στα αποδυτήρια του έτρωγε πίτσες. Ο γιατρός, δεν ξέρω από ποιον, έχει λάβει 5.000 κλήσεις και τρέμει. Είναι ετοιμος να πάθει έμφραγμα».

Σε ερώτηση σχετικά με το γιατί δεν έγινε το παιχνίδι απάντησε:

«Γιατί ύστερα από τόσες ώρες δεν γινόταν να παίξουν. Βοηθοί είχαν κάνει μπάνιο. Οι παίκτες είχαν κάνει μπάνιο. Κινδυνεύουμε να τιμωρήσουμε για μη αντικειμενικο τραυματισμό. Εγώ γιατρός δεν είμαι, ρώτησα και έμαθα ότι διάσειση λαβύρινθου δεν υπάρχει».

Στην συνέχεια ήταν η σειρά του νομικού εκπροσώπου της ΠΑΕ, Λεωνίδα Μπουτσικάρη. Εκείνος για να δείξει τη σημασία του αντικειμένου που ρίφθηκε από την εξέδρα προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού μίλησε για το περιστατικό με την κοπέλα που είχε χάσει τα δάκτυλά της σ' ένα Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-1 στην προσπάθειά της να την απομακρύνει.

Τόνισε πως ο λόγος που έφυγαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού από τον αγωνιστικό χώρο ήταν πως αντίκρισαν έναν συμπαίκτη τους ημιλιπόθυμο.

«Σας λέω ένα ματς που το είδα ως οπαδός. Αναφέρομαι στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1, που μια σεκιούριτι έχασε τα τρία δάχτυλα της επειδή πήγε να πιάσει την κροτίδα που νόμιζε ότι ήταν καπνογόνο. Άκουγα σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ τα ουρλιαχτά της. Τη στιγμή του περιστατικό κατέβηκα από τη σουίτα στα αποδυτήρια. Επειδή τέθηκε το ερώτημα γιατί έφυγε ο Παναθηναϊκός από τον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες έφυγαν γιατί είδαν έναν συμπαίκτη τους σχεδόν ημιλιπόθημο. Και επίσης ποιος ξέρει ότι δεν θα συνεχιζόταν αυτό''.'''Και επειδή μπορεί να μην τα λέω καλά εγώ υπάρχουν δικόγραφα στα οποία ο Ολυμπιακός περιγράφει πολύ καλύτερα από μένα γιατί είναι παράλογο να έμεναν στον αγωνιστικό χώρο παίκτες που έβλεπαν τον προπονητή τους να τον χτυπάει κάτι (αναφέρεται στην υπόθεση με το ρόλο χαρτι στον Όσκαρ Γκαρθία που έπεσε στην τουμπα)».

Συμπλήρωσε πως στο Υγεία υπήρξε παρουσία του γιατρού του Ολυμπιακού και ότι πρέπει να δοθεί προσοχές στις διαγραφές που έγιναν στις λέξεις κατά την μετάφραση του φύλλου αγώνα.

«Θέλω να δώσετε σημασία στις διαγραφές του στο αγγλικό κείμενο. Πως αμβλήθηκαν οι λέξεις. Το must έγινε want. Το seems έγινε it. Οι διαγραφές είναι όλες προς την κατεύθυνση αυτή, δεν ξέρω δεν απαντώ. Εκεί είναι που είπα στον γιατρό «δεν θέλω να είμαι στη θέση σου» είπα και στον διαιτητή ''δεν θέλω να είμαι στη θέση σου. Μετά που είπα στην εισαγγελέα εσύ να μας πεις, εκείνη ειπε: εμένα βρήκατε; εγώ τώρα ήρθα''».

«Να πω για το νοσοκομείο. Στο Υγεία υπήρξε παρουσία του κ. Θέου. Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στο γιατρό του Ολυμπιακού να είναι παρών. Ο κύριος Θέος ήταν στο Υγεία. Ο δικός μας γιατρός έμεινε στο γήπεδο κι ο κυριος Ντίνας συνεργάτης του γιατρού μας ήταν στο νοσοκομείο».

Τελευταίος μάρτυρας ήταν ο γιατρός του Παναθηναϊκού. Εκείνος ξεκαθάρισε πως ο Χουάνκαρ ήταν τραυματίας και δεν χρειάζεται να έχει αίμα για να αποδειχθεί αυτό. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ρώτησε μέχρι και τον γιατρό του αγώνα κύριο Γώγο αν θα τον έβαζε να παίξει κι εκείνος είπε όχι. Πρόσθεσε πως ο Χουάνκαρ δεν παίζει σήμερα και είναι πιθανό να μην αγωνιστεί ούτε με τον Πανσερραϊκό.

«Ένας παίκτης που έχει χιαστό, χωρίς να έχει αίμα, έχει τραύμα. Ο παίκτης τραυματίστηκε στ' αυτί. Κι ο κύριος Θέος το ανέφερε. Ξέρετε γιατροί είμαστε, μιλάμε μεταξύ μας

Ρώτησα τον γιατρό: Εσύ τον βάζεις μέσα να παίξει; Μου απάντησε "οχι".

Ο Χουάνκαρ δεν θα αγωνιστεί με την Ρεν, ούτε και στον επόμενο αγώνα μάλλον. Ο Χουάνκαρ ήταν εκνευρισμένος γιατί ο γιατρός προσπαθούσε να τον σηκώσει με το ζόρι».

