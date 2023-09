ΒΙΝΤΕΟ: Το ξέσπασμα του Ιβάν πριν από τη λήξη της νίκης κόντρα στη Βιγιαρεάλ

Ο Παναθηναϊκός έκανε την Πέμπτη (21/9) ονειρική πρεμιέρα στον όμιλό του στο Europa League, επικρατώντας 2-0 της Βιγιαρεάλ στο ΟΑΚΑ.

Η πράσινη ΠΑΕ πόσταρε ένα στιγμιότυπο από τον αγώνα, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Στο βίντεο φαίνεται ο Σέρβος τεχνικός να πανηγυρίζει με σφιγμένες γροθιές λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της μεγάλης βραδιάς.

The moment you realize that nothing can change💚#Panathinaikos #PAOFC #ReturnToGlory pic.twitter.com/ydKbzTR8xF