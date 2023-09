Η ΑΕΚ στο Μπράιτον τους έφερε κοντά: Πατέρας και κόρη έσμιξαν ξανά μετά από μήνες!

Μία υπέροχη οικογενειακή ιστορία αποκάλυψαν τα αγγλικά ΜΜΕ λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ματς ανάμεσα στην Μπράιτον και την ΑEΚ για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League.

Συγκεκριμένα, πατέρας και κόρη έσμιξαν ξανά με αφορμή το ματς της ΑΕΚ στην Αγγλία. Η Σέφη ταξίδεψε από το Λονδίνο, ο μπαμπάς αφίχθη από την Ελλάδα και φωτογραφήθηκαν με τη φανέλα της ΑΕΚ και επισήμαναν πόσο φιλικοί είναι άπαντες στην πόλη!

Μάλιστα πατέρας και κόρη είχαν να συναντηθούν αρκετούς μήνες και η ΑΕΚ ήταν εν τέλει αυτή που τους έφερε κοντά!

AEK Athens fan Stefi has travelled from London and met her Dad whose travelled from Greece and say everyone in Brighton has been so friendly and polite.#UEL pic.twitter.com/PVuE1WSj7E