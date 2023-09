Ρεσιτάλ των οπαδών της ΑΕΚ σε παμπ στο Μπράιτον - Άφησαν άφωνους τους Άγγλους

Οι οπαδοί της ΑΕΚ δίνουν ρεσιτάλ στην Αγγλία και αφήνουν τους Άγγλους με ανοικτό το στόμα.

Πριν από λίγο δημοσιογράφος τοπικής εφημερίδας, ο Τζορτζ Κάρντεν ανέβασε στο Twitter βίντεο από τους οπαδούς της ΑΕΚ σε παμπ της πόλης.«Οι οπαδοί της ΑΕΚ βρίσκονται στην παμπ "King and Queen" στο Μπράιτον», ανέφερε.

AEK Athens fans are based at the King and Queen pub in Brighton. #bhafc #aekfc pic.twitter.com/m2agjZK4q6

From colleagues @SherrattZac and @andrewgardnr who are soaking up the atmosphere in Brighton before the match! pic.twitter.com/cTI3RlxJwY