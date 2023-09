Τα βρήκε με Γουλβς και παίρνει Ποντένσε ο Ολυμπιακός!

Ο έμπειρος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός που ανήκει στην ομάδα της Γουλβς ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Πειραιά! Όλα δείχνουν πως η συμφωνία Ολυμπιακού - Γουλβς είναι έτοιμη για να πάρει μετά και επίσημη μορφή.

Το deal ανάμεσα στις 2 πλευρές θα είναι με δανεισμό. Θα περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς και αφού πρώτα ο Ποντένσε θα έχει κλείσει με νέο συμβόλαιο στην αγγλική ομάδα. Οι Πειραιώτες είχαν ρίξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πρόταση αγοράς του παίκτη (με 5 εκατ. ευρώ) με τη συμφωνία για φέτος πάντως να αναμένεται να είναι με δανεισμό.

Βέβαια ο Ολυμπιακός θα δώσει μεγάλο αγώνα δρόμου προκειμένου να εντάξει στην ευρωπαϊκή του λίστα τον Ντάνιελ Ποντένσε, διότι πρόκειται για παίκτη ικανότατο να κάνει για τα καλά τη διαφορά και να ανεβάσει επίπεδο τον πειραϊκό σύλλογο.

Update: Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέδωσε σε tweet του ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα έχουν ήδη υπογραφεί. Επίσης πως ο Πορτογάλος θα δηλωθεί για την Ευρώπη (ότι θα προλάβει δηλαδή ο Ολυμπιακός).

Olympiacos have just signed documents to sign Daniel Podence, here we go! Top signing from Wolves completed right now 🚨⚪️🔴🇵🇹 #Olympiacos



Podence has also signed the contract and will be registered for Europa League games. pic.twitter.com/pLODb3fUuj