Η ανάρτηση των οργανωμένων οπαδών της Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Μια ανάρτηση με πολλαπλές ερμηνείες έκαναν στα social media οι Bad Blue Boys, οι φανατικοί οργανωμένοι της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, από τις τάξεις των οποίων φέρονται να προέρχονται οι χούλιγκαν που έκαναν την επιδρομή στη Νέα Φιλαδέλφεια με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί ένας φίλος της ΑΕΚ.

Στη φωτογραφία από την κερκίδα τους κρατούν ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί, στο οποίο υπάρχει ένα μαχαίρι και πάνω του το σήμα απαγόρευσης. Με αυτό θέλουν, προφανώς, να τονίσουν πως στις... συναντήσεις τους δεν χρησιμοποιούν δολοφονικά όπλα.

Κάποιοι άλλοι, πάντως, ερμηνεύουν την ανάρτηση ως προσπάθεια να διώξουν από πάνω τους το βάρος της δολοφονίας του 29χρονου Μιχάλη και ίσως να το μεταφέρουν... αλλού.

09.08.2023, BBB🇭🇷 posted an image of a crossed knife on their Instagram page, following recent information that suggests the killer of Michalis is a Greek citizen, FREE BBB https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/5EhXfZSkqf