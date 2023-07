Κλείνει Κένεντι ο Ολυμπιακός

Δημοσιεύθηκε 27.7.2023

Ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση δύο εξτρέμ με τον Κένεντι της Βαγιαδολίδ να είναι ένας εξ αυτών και να προορίζεται για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Το who is who του 27χρονου Βραζιλιάνου που έχει συνεργαστεί με τον Μαρτίνεθ στη Γρανάδα.