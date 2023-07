Athletic για Μαρινάκη: «Νότιγχαμ Φόρεστ, μεγάλα πλοία, πολιτική και Ολυμπιακός»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ετοιμάζεται για τη δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στην Premier League, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι αρκετά πιο ήσυχη σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου πάντως απασχόλησε το Athletic, το οποίο δημοσίευσε θέμα για το επαγγελματικό background των ισχυρών αντρών των 20 ομάδων της κατηγορίας.

Για τον Έλληνα επιχειρηματία, γίνεται αναφορά στην εταιρεία του, Capital Maritime & Trading Corp., στην πολιτική και φιλανθρωπική του παρουσία στην Ελλάδα και φυσικά στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά:

«Το καλοκαίρι του 2017, ο Ευάγγελος Μαρινάκης αγόρασε τη Νότιγχαμ Φόρεστ από την οικογένεια Αλ-Χαζαουΐ από το Κουβέιτ και τα επόμενα έξι χρόνια ήταν χαοτικά.

Παραπάνω από μια δεκαετία στην Championship μεσολάβησε πριν από μία χρονιά-θαύμα τη σεζόν 2021/22, κατά την οποία το κλαμπ βρέθηκε στην τελευταία θέση μετά από οκτώ αγωνιστικές και κατέληξε να πάρει την άνοδο μέσω των playoffs.

Μετά αγόρασαν ουσιαστικά... νέο ρόστερ και κατάφεραν, προξενώντας έκπληξη, να παραμείνουν στην Premier League χάρη σε καλά αποτελέσματα στο τέλος.

Και το ερώτημα από πού προέρχονται αυτά τα λεφτά έχει απάντηση: Πλοία. Μεγάλα.

Γιος πλοιοϊδιοκτήτη και πολιτικού, ο Μαρινάκης ίδρυσε την Capital Maritime & Trading Corp., στην οποία ανήκουν δεκάδες τάνκερ και κοντέινερ.

Ο Μαρινάκης επέκτεινε τη δουλειά, αποκτώντας και άλλες εταιρείες και εξελισσόμενος σε μεγάλο πρόσωπο στην ελληνική πολιτική σκηνή, μπαίνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά σαν μια μορφή... μεγαλύτερη από τη ζωή, ισορροπώντας μεταξύ δουλειάς και πολιτικής. Είναι επίσης ο ιδιοκτήτης τηλεοπτικών καναλιών, έχει επενδύσει στον χώρο των ΜΜΕ και της ψυχαγωγίας και έχει εμπλακεί με φιλανθρωπίες στα μέρη του.

Στην Ελλάδα, είναι γνωστός κυρίως ως ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, της πιο πετυχημένης ελληνικής ομάδας με 46 πρωταθλήματα».

How Premier League owners made their money: Marrying rich, toilet paper and shipping



via @TheAthletic https://t.co/Q29bG63Aaq