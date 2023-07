Δεν προπονήθηκε με την Ίντερ Μαϊάμι και οδεύει προς την ΑΕΚ ο Πισάρο!

Μια... ανάσα από την απόκτηση του Ροδόλφο Πισάρο είναι η ΑΕΚ!

Τα δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν καθημερινά ότι ο 29χρονος είναι πολύ κοντά στην Ένωση, ενώ και η σημερινή (12/07) εξέλιξη από το στρατόπεδο της Ίντερ Μαϊάμι έρχεται για συνδέσει όλα τα δεδομένα με την υπόθεση του Μεξικανού μεσοεπιθετικού.

Συγκεκριμένα, tweet της Άλεξ Γουέντλει από τις ΗΠΑ αναφέρει ότι ο Πισάρο δεν έδωσε το παρών στη σημερινή προπόνηση της ομάδας του MLS ενόψει της αναμέτρησης με τη Σεντ Λουίς, μια εξέλιξη που μπορεί να επισπεύσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας.

At Inter Miami practice ahead of their trip to St. Louis.



- Nick Marsman is back from his spider bite incident

- No Pizarro

- Beckham is here! Watching from the sidelines.

- Still no #Messi𓃵 #InterMiamiCF @TheHeronOutlet pic.twitter.com/GT0wv518By