«Ο Νόρντιν Άμραμπατ συναντήθηκε πολλές φορές με την Αλ Αχλί για τον Σοφιάν»

Μετά την παραμονή του στην ΑΕΚ και την ανανέωση της συνεργασίας του με την «Ένωση» για ακόμα μία σεζόν, ο Νόρντιν Άμραμπατ φαίνεται πως στρέφεται στην καριέρα του αδελφού του, Σοφιάν!

Σύμφωνα λοιπόν με γαλλικά δημοσιεύματα, ο 36χρονος μεσοεπιθετικός των νταμπλούχων Ελλάδας έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του μικρότερου αδελφού του, ο οποίος φέτος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Φιορεντίνα.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το «FootMercato», ο άσος της ΑΕΚ είχε αρκετές συναντήσεις με την Αλ Αχλί το προηγούμενο διάστημα, ώστε να συζητήσουν την πιθανή μεταγραφή του 26χρονου χαφ στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Μπορεί η προτεραιότητα του Σοφιάν να είναι η παραμονή του στην Ευρώπη, ωστόσο οι Σαουδάραβες φαίνεται να ασκούν μεγάλη πίεση ώστε να αποσπάσουν την υπογραφή του!

◉ Al-Ahli SC are insisting in the last few days to sign Sofyan Amrabat from Fiorentina.



◉ Several meeting took place with his brother, Nordin Amarabt, who is involved in the deal.



◉ Sofyan Amrabat's priority remains Europe.



