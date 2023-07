Τέλος o Σλούκας από τον Ολυμπιακό!

Ο 33άχρονος γκαρντ αποφάσισε να μην ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και απάντησε αρνητικά στην πρόταση που του έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» την περασμένη Δευτέρα (03/07). Σε εκείνο το ραντεβού αναλύθηκαν τα προβλήματα του Κώστα Σλούκα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον τρόπο με τον οποίον τον χρησιμοποιεί, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος τον άκουσαν αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να παρέμβουν για αγωνιστικά ζητήματα στον προπονητή.

Ο επίλογος της συνάντησης ανέφερε πως θα γίνει και δεύτερο ραντεβού, ωστόσο κάτι τέτοιο δε συνέβη. Οι μέρες πέρασαν και χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός επικοινώνησε με τον ατζέντη του παίκτη προκειμένου να υπενθυμίσει πως η πρόταση για 2+1 χρόνια συνολικής αξίας μεταξύ 4.5 και 5 εκατομμυρίων ευρώ ζητούσε απάντηση μέχρι σήμερα (06/07).

Ο Μπαρτζώκας είχε ξεκαθαρίσει στη διοίκηση πως ήθελε τον Σλούκα στην ομάδα, τον θεωρούσε μέλος του βασικού κορμού της, αλλά θα τον χρησιμοποιούσε με τον τρόπο που αυτός έκρινε καλύτερα. Οι δύο άντρες δεν επικοινώνησαν καθόλου το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα ο παίκτης να μην αλλάξει γνώμη και να αποχωρήσει μετά από τρία χρόνια από τον Ολυμπιακό. Η απόφαση του είχε να κάνει περισσότερο με τους προβληματισμούς γύρω από τον ρόλο του και πολύ λιγότερο με τα οικονομικά δεδομένα.

Πιθανότερος προορισμός η Φενέρμπαχτσε

Ο Σλούκας πλέον βρίσκεται στην αγορά των free agent και η αλήθεια είναι πως υπάρχουν 3-4 ομάδες Euroleague οι οποίες τον έχουν προσεγγίσει. Ο ίδιος περίμενε να τελειώσει πρώτα με τον Ολυμπιακό και πλέον μπαίνει σε διαπραγματεύσεις. Πιθανότερος προορισμός του είναι η επιστροφή στη Φενέρμπαχτσε η οποία του έχει κάνει μία πρόταση για 2+1 χρόνια χωρίς να είναι γνωστές οι οικονομικές απολαβές που του προτείνει.

Το επόμενο διάστημα θα συζητήσει με την οικογένειά του και τον ατζέντη του και θα αποφασίσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Σλούκας πρωταγωνίστησε το τελευταίο δίμηνο σε Euroleague και πρωτάθλημα βοηθώντας τον Ολυμπιακό να πετύχει τους στόχους του. Ο 33άχρονος γκαρντ φέτος έπαιζε 22:50 στην Euroleague προσφέροντας 11 πόντους (53%διπ., 32.5%τριπ.), 2.1 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ και 2.1 λάθη.

🙏🏽 @kos_slou thank you warmly for everything you have offered to Olympiacos BC these past three years and for your great contribution for winning five titles and the qualification to two consecutive Final Fours. We wish you all the best in your career. #OlympiacosBC pic.twitter.com/1j4fdK7aQ2