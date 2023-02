Ο Κωνσταντέλιας το ‘κάνε όπως ο Μαραντόνα

Κάτι από Ντιέγκο Μαραντόνα θύμισε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην χθεσινή ασίστ του στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Στα social media ήδη πολλοί χρήστες έχουν παραλληλίσει την φάση από το χθεσινό ματς με μια αντίστοιχη φάση που ο Ντιεγκίτο ενώ ήταν στο έδαφος κατάφερε να βγάλει μια πάσα.

GIANNIS KONSTANTELIAS 🇬🇷(2003) WITH THE ASSIST OF THE SEASON, IT'S SEALED!!! QUÉ JUGADA 🥵🥵🥵🥵🥵🥵pic.twitter.com/WKNvCEBY9I