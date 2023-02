Bild: «Απέρριψε πρόταση της Χέρτα για Σισέ ο Ολυμπιακός»

Στο «στόχαστρο» της Χέρτα ο Παπέ-Αμπού Σισέ, όπως αποκαλύπτει η Bild.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που φιλοξενεί, ο σύλλογος του Βερολίνου έδειξε έμπρακτα ενδιαφέρον για τον στόπερ του Ολυμπιακού, του οποίου «χτύπησε» την πόρτα.

Ωστόσο, η απάντηση που εισέπραξε από τους Πειραιώτες ήταν αρνητική, έχοντας προτείνει να αποκτήσει τον Σενεγαλέζο δανεικό με οψιόν αγοράς.

Ο Σισέ αυτήν τη στιγμή είναι ουσιαστικά 4η επιλογή του Μίτσελ στον Ολυμπιακό για το κέντρο της άμυνας, πίσω από Παπασταθόπουλο, Ντόη και Ρέτσο.

Hertha have also failed in attempts to sign Wolfsburg's Josuha Guilavogui and Olympiacos centre-back Papé Cissé. As no defender came in, a proposed €2.5m move of Marton Dardai to Augsburg also fell through, according to @BILD_HerthaBSC. https://t.co/ZfKyA5I6yg