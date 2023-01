«Κοντά στη Σαλερνιτάνα ο Καμπράλ, είχε πρόταση από Ολυμπιακό αλλά θέλει να γυρίσει στην Ιταλία»

Το όνομα του Ζοβάνε Καμπράλ ακούστηκε έντονα για τον Ολυμπιακό τόσο το προηγούμενο καλοκαίρι, όσο και τον Ιανουάριο, ωστόσο φαίνεται πως καταλήγει στη Σαλερνιτάνα.

Ο έγκυρος δημοσιογράφος Νικολό Σίρα αναφέρει ότι ο εξτρέμ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα παραχωρηθεί στον σύλλογο του Σαλέρνο με δανεισμό και οψιόν αγοράς.

Μάλιστα, ο Ιταλός εξηγεί ότι ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είχε επίσης πρόταση από τους «ερυθρόλευκους» αλλά προτιμά να επιστρέψει στη Serie A - καθώς είχε παίξει ως δανεικός και στη Λάτσιο τo 2022.

Υπενθυμίζεται πως οι Πειραιώτες βρίσκονται σε αναζήτηση εξτρέμ, με τον Φλοριάν Τοβέν να έχει βρεθεί στο προσκήνιο.

Jovane #Cabral is getting closer to #Salernitana from #Sporting on loan with option to buy. The former Lazio’s player had also received a bid from Olympiacos, but his preference is to return to Serie A. #transfers