Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός για Γιαννούλη!

Ο Ολυμπιακός αφήνει την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡFM 94,6 την πληροφορία ότι οι Πειραιώτες αποσύρθηκαν από τη μεταγραφή του Γιαννούλη.

Ο λόγος είναι ότι σε συνάντηση με την πλευρά του παίκτη, ζητήθηκε εξτρά χρόνος, κάποιες ημέρες ακόμα, για να δώσει την οριστική απάντησή του ο διεθνής μπακ, ενώ και ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να μπει σε τέτοια διαδικασία. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε οικονομικό θέμα με την Άουγκσμπουργκ.

Λέγεται ότι ο 31χρονος αριστερός μπακ ζήτησε χρόνο και ενώ ήταν να απαντήσει άμεσα στους «ερυθρόλευκους», γιατί δέχθηκε πιέσεις.

SPORT-FM.GR