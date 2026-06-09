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«Ο Παναθηναϊκός δίνει 4 εκατ. για Καμαρά - Συζητάει και ο Ολυμπιακός με τη Σαρλερουά»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ο Παναθηναϊκός δίνει 4 εκατ. για Καμαρά - Συζητάει και ο Ολυμπιακός με τη Σαρλερουά»

Ο Παναθηναϊκός έχει επανέλθει δυναμικά για τον Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά, ωστόσο οι Βέλγοι βάζουν στο κόλπο και τον Ολυμπιακό.

Όπως ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες το SDNA, οι Πράσινοι κινούνται ξανά δυνατά για τον 23χρονο μέσο της Σαρλερουά, τον οποίο προσπάθησαν να αποκτήσουν και τον περασμένο Γενάρη, με την υπόθεση ωστόσο να μην προχωράει.

Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει νέες διαπραγματεύσεις με τον βελγικό σύλλογο, όπως τονίζουν και τα ΜΜΕ της χώρας. Η ιστοσελίδα "sudinfo" μάλιστα τονίζει ότι ο Καμαρά θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη πώληση της Σαρλερουά το φετινό καλοκαίρι, αναφέροντας πως ο Παναθηναϊκός, μετά τα 5 εκατ. ευρώ που έδινε τον χειμώνα, τώρα προσφέρει 3,5-4 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους.

Το ρεπορτάζ προσθέτει μάλιστα ότι για τον Γάλλο χαφ, διεθνή με την U20 των "τρικολόρ" μέχρι πριν μία τριετία, υπάρχει εκ νέου ενδιαφέρον και από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει επίσης χτυπήσει την πόρτα της Σαρλερουά, καθώς και από άλλα πρωταθλήματα.

Την περασμένη σεζόν ο Καμαρά μέτρησε συνολικά 44 συμμετοχές με 2 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

sdna.gr 

 

 

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Ελλαδα

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