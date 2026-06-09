«Μάχη Τσίβας και Μοντερέι για τον Πινέδα – Μετά το Μουντιάλ οι εξελίξεις»

Στο Μεξικό συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Πινέδα, καθώς Τσίβας και Μοντερέι θέλουν να τον αποκτήσουν.

Σε κάθε μεταγραφική περίοδο το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα ακούγεται για ομάδες του Μεξικού που θέλουν να τον επαναπατρίσουν και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο στα σενάρια έχει η Μοντερέι, λόγω και της πρόσληψης του Ματίας Αλμέιδα στη θέση του προπονητή.

Ωστόσο δημοσιεύματα στο Μεξικό εμπλέκουν και την Τσίβας, μιας και με την ομάδα της Γουαδαλαχάρα ο 30χρονος μέσος κατέκτησε τίτλους. Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ της ιστοσελίδας soyfutbol, Τσίβας και Μοντερέι ετοιμάζονται να παλέψουν για τον άσο της ΑΕΚ, ο οποίος όμως αυτή την περίοδο είναι 100% συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας στο Μουντιάλ.

Ο Πινέδα έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ και είναι σε ισχύ οι ρήτρες αποδέσμευσης, με όποια ομάδα της Λατινικής Αμερικής ενδιαφέρεται να πρέπει να καταβάλει 8 εκατ. ευρώ για τον αποκτήσει. Στην Ένωση ετοιμάζονται να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο, αλλά οι όποιες εξελίξεις μετατίθενται μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

sdna.gr