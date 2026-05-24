«Εξετάζει Βάρντι ο ΠΑΟΚ»

Ο Τζέιμι Βάρντι φαίνεται πως βρίσκεται ξανά στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της επίθεσης ενόψει της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με σενάρια που κυκλοφορούν στην ιστοσελίδα «Transferfeed», ο πολύπειρος Άγγλος φορ μπορεί να αποχωρήσει από την Κρεμονέζε αν η ιταλική ομάδα υποβιβαστεί από τη Serie A, κάτι που θα τον αφήσει διαθέσιμο στην αγορά και θα αυξήσει το ενδιαφέρον από άλλους συλλόγους.

Το όνομά του είχε απασχολήσει ξανά τον ΠΑΟΚ και το καλοκαίρι του 2025, όταν η ομάδα έψαχνε έναν έμπειρο επιθετικό. Πλέον, φαίνεται πως υπάρχει ξανά επαφή ή ενδιαφέρον, ενώ από την πλευρά του παίκτη προκύπτει ότι δεν θα ήταν αρνητικός σε μια πρόταση από την Ελλάδα.

Παρότι ο Βάρντι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026, το μέλλον του στην Ιταλία δεν θεωρείται σίγουρο. Εκτός από τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρον φέρονται να έχουν δείξει και η Λέστερ μαζί με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ.

Στα 39 του πλέον, ο πρώην διεθνής Άγγλος επιθετικός εξακολουθεί να θεωρείται μια σημαντική λύση λόγω της μεγάλης εμπειρίας και της προσωπικότητάς του, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του για ποδοσφαιριστή.

