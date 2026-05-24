ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Εξετάζει Βάρντι ο ΠΑΟΚ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Εξετάζει Βάρντι ο ΠΑΟΚ»

Ο Τζέιμι Βάρντι φαίνεται πως βρίσκεται ξανά στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της επίθεσης ενόψει της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με σενάρια που κυκλοφορούν στην ιστοσελίδα «Transferfeed», ο πολύπειρος Άγγλος φορ μπορεί να αποχωρήσει από την Κρεμονέζε αν η ιταλική ομάδα υποβιβαστεί από τη Serie A, κάτι που θα τον αφήσει διαθέσιμο στην αγορά και θα αυξήσει το ενδιαφέρον από άλλους συλλόγους.

Το όνομά του είχε απασχολήσει ξανά τον ΠΑΟΚ και το καλοκαίρι του 2025, όταν η ομάδα έψαχνε έναν έμπειρο επιθετικό. Πλέον, φαίνεται πως υπάρχει ξανά επαφή ή ενδιαφέρον, ενώ από την πλευρά του παίκτη προκύπτει ότι δεν θα ήταν αρνητικός σε μια πρόταση από την Ελλάδα.

Παρότι ο Βάρντι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026, το μέλλον του στην Ιταλία δεν θεωρείται σίγουρο. Εκτός από τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρον φέρονται να έχουν δείξει και η Λέστερ μαζί με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ.

Στα 39 του πλέον, ο πρώην διεθνής Άγγλος επιθετικός εξακολουθεί να θεωρείται μια σημαντική λύση λόγω της μεγάλης εμπειρίας και της προσωπικότητάς του, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του για ποδοσφαιριστή.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη