Έγραψε ιστορία στην Euroleague ο Πρίντεζης

Ο Γιώργος Πρίντεζης πέρασε στην ιστορία της EuroLeague καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα δίποντα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα μοιράζονταν την πρώτη θέση με τον Άντε Τόμιτς έχοντας 1.137 εύστοχα δίποντα σε 2.095 προσπάθειες.

Στο παιχνίδι με τον Έρυθρο Άστερα ο έμπειρος φόργουορντ κατάφερε να βρει δύο φορές στόχο εντός παιδιάς και να απολαμβάνει την… μοναξιά της κορυφής.

Georgios Printezis becomes the all-time leader in two-point shots made 🙌

A #EuroLeague Legend! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Kvt7iaDEra

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2021