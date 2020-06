«Έφυγε» ο Μάριο Κόρσο της Grande Inter

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Ίντερ, καθώς έφυγε από τη ζωή στα 78 ο Μάριο Κόρσο.

Ο εκλιπών ήταν μέλος της λεγόμενης Grande Inter του Ελένιο Ερέρα, που κατέκτησε το Πρωταθλητριών το 1964 και το 1965. Συνολικά έπαιξε ως εξτρέμ από το 1957 ως το 1973 στην Ίντερ μετρώντας 413 συμμετοχές και 75 γκολ, ενώ ήταν μέλος και της εθνικής Ιταλίας από το 1961 μέχρι το 1971 με 23 συμμετοχές και 4 γκολ. Υπηρέτησε τους «νερατζούρι» και ως προπονητής την περίοδο 1985/86.

To post:

Mario Corso has passed away, a man who was Inter through and through and an eternal champion, gifted with infinite class. He enchanted the world with his left foot in team that marked an era. The thoughts and love of every one of us go to his family at this difficult time. #FCIM pic.twitter.com/7XdHOK9gSK

— Inter (@Inter_en) June 20, 2020