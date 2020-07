«Δικαιώνεται από το CAS η Μάντσεστερ Σίτι»!

Έριξε… βόμβα ο δημοσιογράφος Ίαν Τσίσμαν, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ της Μάντσεστερ Σίτι εδώ και χρόνια και έχει μεγάλη προϋπηρεσία στο «BBC».

Όπως αναφέρει στον λογαριασμό του στο twitter, έχει πληροφορίες σχετικά με το θέμα της Μάντσεστερ Σίτι και την απόφαση της UEFA να την αποκλείσει για δύο χρόνια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα επικαλείται ο Ίαν Τσίσμαν, η Σίτι αναμένεται να απαλαχθεί από τις κατηγορίες και να δικαιωθεί από το CAS.

Μάλιστα, υποστηρίζει πως είτε αύριο, είτε την Δευτέρα θα υπάρξει επιβεβαίωση από το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο πάνω στο θέμα.

It’s sounding like #ManCity will be completely exonerated by CAS over the UEFA allegations, from what I’m hearing – nothing confirmed yet, but we may find out tomorrow or Monday

— Ian Cheeseman (@IanCheeseman) July 10, 2020