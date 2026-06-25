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Σάρωσε τα βραβεία του MVP ο Βινίσιους

ΓΗΠΕΔΟ

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Σάρωσε τα βραβεία του MVP ο Βινίσιους

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Βραζιλία στη φάση των ομίλων!

Ο Βινίσιους είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής της Βραζιλίας και δείχνει αποφασισμένος να οδηγήσει τη Σελεσάο όσο πιο ψηλά γίνεται.

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, καθώς αναδείχθηκε Man of the Match και στα τρία παιχνίδια της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι!

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 1-1 απέναντι στο Μαρόκο, σκοράροντας το μοναδικό τέρμα της Βραζιλίας και κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο MVP στη διοργάνωση.

Στη δεύτερη αγωνιστική, απέναντι στην Αϊτή, συνέχισε από εκεί που σταμάτησε, βρίσκοντας και πάλι δίχτυα στη νίκη με 3-0 της Βραζιλίας και κατακτώντας για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της αναμέτρησης.

Και αν στα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν καθοριστικός, απέναντι στη Σκωτία ήταν απλά ασταμάτητος. Ο Βινίσιους σημείωσε δύο τέρματα στη νίκη με 3-0 της Βραζιλίας, οδήγησε τη Σελεσάο στην κατάκτηση της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου και αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά FIFA Man of the Match.

Κάπως έτσι, ο απολογισμός του στη φάση των ομίλων είναι εντυπωσιακός! Τέσσερα γκολ, τρία βραβεία MVP σε ισάριθμες συμμετοχές και μία Βραζιλία που δείχνει να ανεβάζει στροφές την κατάλληλη στιγμή.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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World Cup 2026

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