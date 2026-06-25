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Επέστρεψε κι έγραψε ιστορία ο Νεϊμάρ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επέστρεψε κι έγραψε ιστορία ο Νεϊμάρ!

O πρώτος Βραζιλιάνος που αγωνίζεται με το «10» σε 4 διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε και το έκανε γράφοντας ιστορία! Ο σούπερ σταρ της Βραζιλίας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ, περνώντας ως αλλαγή στη νίκη της «Σελεσάο» με 3-0 επί της Σκωτίας για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, αντικαθιστώντας τον Ματέους Κούνια, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της Βραζιλίας στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι.

Ο Νεϊμάρ είχε χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι απέναντι σε Μαρόκο και Αϊτή εξαιτίας τραυματισμού στη γάμπα, ωστόσο επέστρεψε την κατάλληλη στιγμή, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νοκ άουτ φάσης.

Η συμμετοχή του απέναντι στη Σκωτία συνοδεύτηκε και από ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται φορώντας το εμβληματικό νούμερο «10» σε τέσσερα διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, έχοντας προηγουμένως δώσει το «παρών» στις διοργανώσεις του 2014, του 2018 και του 2022.

Παράλληλα, η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο σηματοδότησε και την επιστροφή του στη «Σελεσάο» έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια απουσίας, καθώς η τελευταία του συμμετοχή με την εθνική Βραζιλίας χρονολογούνταν από τον Οκτώβριο του 2023.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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World Cup 2026

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