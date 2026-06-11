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Το Μεξικό καθάρισε με κυριαρχική εμφάνιση τους Αφρικανούς στην πρεμιέρα των τριών αποβολών

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Μεξικό καθάρισε με κυριαρχική εμφάνιση τους Αφρικανούς στην πρεμιέρα των τριών αποβολών

Το Μεξικό ξεπέρασε το εμπόδιο της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα (2-0) και ξεκίνησε ιδανικά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν αγωνίστηκαν Πινέδα, Σάντσες.

Party στο Azdeca, στο γήπεδο με 2-0 και στις εξέδρες με 81.000 θεατές έκανε το Μεξικό στο πρώτο ματς του Mundial 2026. Η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε επικράτησε άνετα της Νότιας Αφρικής, που ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες, και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις στο Group A. Δεν αγωνίστηκαν οι Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Με δέκα τελείωσαν το ματς οι συνδιοργανωτές.

Όπως αναμενόταν, το Μεξικό μπήκε δυνατά, στο 5’ μετά τη σέντρα του Ρέγιες από δεξιά ο Χιμένες έκανε το δυνατό αριστερό και ο Γουίλιαμς εντυπωσιακή επέμβαση στη γωνία και στο 9’ το σκορ άνοιξε. Στην προσπάθεια για παιχνίδι από την άμυνα, ο Σιτόλε έκανε λάθος, ο Λίρα πήρε και έδωσε στον Κινιόνες και εκείνος με δυνατό σουτ έβαλε το Μεξικό μπροστά στο σκορ σε πρεμιέρα για πρώτη φορά σε 7 αγώνες.

Κράτησε άνετα τον έλεγχο στη συνέχεια η ομάδα του Αγκίρε, χωρίς όμως να είναι το ίδιο επικίνδυνη. Ένα σουτ του σκόρερ από τα 30 μέτρα και ένα γύρισμα του Γκουτιέρες χωρίς αποτέλεσμα ήταν ότι καλό είδαμε, ενώ η Νότια Αφρική είχε την πρώτη της υποψία καλής στιγμής στο 38’ με μια κεφαλιά του Φόστερ αρκετά άουτ. Το 1-0 έμεινε για το πρώτο μέρος αφού στο 42’ ο Κινιόνες είχε δοκάρι με συρτό πλασέ μέσα από την περιοχή έπειτα από στρώσιμο του Γκουτιέρες.

Το δεύτερο μέρος, ξεκίνησε όπως και το πρώτο. Με μια μεγάλη ευκαιρία και το Μεξικό να κερδίζει κάτι. Στο 46’ ο Λίρα πίεσε και πάλι και έκλεψε ψηλά, όμως το γύρισμα του κόπηκε τελευταία στιγμή και στο 50’ η ‘El Tri’ απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα όταν ο Γκουτιέρες έφυγε μόνος του και ο Σιτόλε, που είχε κάνει το λάθος στο πρώτο γκολ, τον ανέτρεψε και είδε απευθείας κόκκινη.

Στο επόμενο κομμάτι του αγώνα το Μεξικό «κάθισε» υπερβολικά στην υπέρ του διαμορφωμένη κατάσταση σε σημείο που ο κόσμος να αποδοκιμάσει. Στο 66’ ο Ακίρε πέρασε στο ματς το 17χρονο wonderkid, Χιλμπέρτο Μόρα, και στο επόμενο λεπτό η ομάδα του διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Αλβαράδο έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ραούλ Χιμένες με κεφαλιά βρήκε τη γωνία και το 46ο τέρμα του με το Εθνόσημο.

Το ματς είχε ήδη κρθεί και τελείωσε οριστικά στο 84’ όταν έπειτα από εξέταση της φάσης στο VAR, ο Ζουάν, που είχε μπει πριν μερικά λεπτά ως αλλαγή, είδε απευθείας κόκκινη για χτύπημα στο πρόσωπο στο Αλβαράδο. Παρά το γεγονός αυτό, η Νότια Αφρική κατάφερε να μην δεχθεί τρίτο γκολ καθώς το 2-0 διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε. Με δέκα ολοκλήρωσε το ματς η El Tri λόγω της αυστηρής αποβολής του Μόντες στις καθυστερήσεις.

ΜΕΞΙΚΟ (Χαβιέρ Αγκίρε): Ρανχέλ, Ρέγες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα (76΄ Άλβαρες), Αλβαράδο, Κινιόνες (79΄ Βέγκα), Φιντάλγκο (66΄ Μόρα), Γκουτιέρες (66΄ Τσάβες), Χιμένες (76΄ Γκονζάλες).

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (Ούγκο Μπρόος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Σιμπίσι, Μποκάζι, Μοντιμπά (77΄ Απόλις), Σιτόλε, Μοκοένα, Άνταμς (61΄ Ζουάνε), Ρέινερς (77΄ Μακγκόπα), Φόστερ (56΄ Μπάτα).

 

 

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