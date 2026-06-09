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Χαμός με τα εισιτήρια των φίλων του Ιράν - Η Ομοσπονδία καταγγέλει ότι ανακλήθηκαν!

ΓΗΠΕΔΟ

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Χαμός με τα εισιτήρια των φίλων του Ιράν - Η Ομοσπονδία καταγγέλει ότι ανακλήθηκαν!

Ένας πανικός έχει προκληθεί στο Ιράν με τα εισιτήρια των οπαδών του για το Μουντιάλ, με την Ομοσπονδία της χώρας να αναφέρει πως έχουν... ανακληθεί.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν γνωστοποίησε ότι η πρόσβαση στα εισιτήρια που προορίζονταν για τους φιλάθλους της χώρας στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κανονισμοί της FIFA προβλέπουν ότι κάθε συμμετέχουσα χώρα δικαιούται το 8% των εισιτηρίων των αγώνων της, προκειμένου να τα διαθέσει στους υποστηρικτές της. Όπως υποστηρίζουν οι Ιρανοί, η διαδικασία διάθεσης είχε ήδη ξεκινήσει, ωστόσο πλέον η ομοσπονδία αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους, αρκετοί από τους οποίους έχουν ήδη προγραμματίσει και πληρώσει το ταξίδι τους.

Παράλληλα, η ασιατική χώρα απηύθυνε έκκληση προς τη FIFA να εφαρμόσει με συνέπεια τους ισχύοντες κανονισμούς, ζητώντας να διασφαλιστούν οι αρχές της ουδετερότητας, της ίσης μεταχείρισης και της δικαιοσύνης στη διαχείριση των εισιτηρίων.

Στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ιράν θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Στην ίδια πόλη θα αντιμετωπίσει και το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου, ενώ θα ολοκληρώσει τις εμφανίσεις του στον όμιλο με την αναμέτρηση απέναντι στην Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο όμιλος του Ιράν διασταυρώνεται με αυτόν των ΗΠΑ και σε περίπτωση που αμφότερες οι ομάδες τερματίσουν στην δεύτερη θέση, τότε θα αναμετρηθούν στην φάση των «32» στις 3 Ιουλίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) στο Ντάλας με στόχο την πρόκριση στον επόμενο γύρο της κορυφαίας διοργάνωσης εθνικών ομάδων στον κόσμο.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

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