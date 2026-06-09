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Οι Νορβηγοί συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν - Η φωτογράφισή τους στις ΗΠΑ που έγινε viral

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι Νορβηγοί συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν - Η φωτογράφισή τους στις ΗΠΑ που έγινε viral

Μετά την φωτογράφιση στο... σπίτι τους, με θέμα τους Βίκινγκς, οι Νορβηγοί παρουσίασαν ακόμα μια εντυπωσιακή φωτογραφία αφιερωμένη στο παρελθόν.

Η Νορβηγία ετοιμάζεται για την πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1998, με την ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν να παρουσιάζει την επίσημη φωτογράφισή της στις ΗΠΑ, λίγες μέρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεων της στα γήπεδα της χώρας της Βόρειας Αμερικής.

Καθώς προετοιμάζονται για το παιχνίδι με το Ιράκ, οι παίκτες του Σολμπάκεν συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή φωτογράφιση, φορώντας ρετρό φανέλες από τους συλλόγους όπου έκαναν τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα.

Οι εικόνες παρουσιάζουν τους διεθνείς με τις εμβληματικές εμφανίσεις των παιδικών τους ομάδων, αποτίοντας φόρο τιμής στα ερασιτεχνικά σωματεία που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή τους.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία των βάσεων του νορβηγικού ποδοσφαίρου και των συλλόγων που συνέβαλαν στην ανάδειξη της γενιάς των παικτών που έβαλε τέλος στην 28χρονη απουσία της χώρας από τα τελικά του Μουντιάλ.

Θυμίζουμε πως πριν από μερικές ημέρες η Νορβηγία παρουσίασε την άκρως εντυπωσιακή φωτογράφισή της πριν την αναχώρησή της για τις ΗΠΑ, με τους ποδοσφαιριστές να είναι ντυμένοι ως Βίκινγκς και να ποζάρουν μπροστά από ένα πλοίο Drakkar στο Σόγκνεφιορντ, περιοχή της πατρίδας τους. Η περιοχή βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Φλομ και Γκούντβανγκεν.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και η παρέα του θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων στο Φόξμπορο απέναντι στο Ιράκ στις 17 Ιουνίου (01:00) ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη στις 23 (03:00) στο Ίστ Ράδερφορντ. Η αυλαία των αγώνων της στον όμιλο θα πέσει ξανά στο Φόξμπορο, όπου θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία στις 26 Ιουνίου (22:00).

ATHLETIKO.GR 

 

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

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