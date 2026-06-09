Κούμαν: «Αν είναι έτσι οι διαιτησίες στο Μουντιάλ, τότε θα γελάσουμε πολύ»

Ο Ρόναλντ Κούμαν εξέφρασε πολλά παράπονα για τη διαιτησία στο φιλικό Ολλανδία - Ουζμπεκιστάν και ευχήθηκε να μην παρθούν ανάλογες αποφάσεις στο Μουντιάλ.

Η Εθνική ομάδα του Ουζμπεκιστάν ήταν ανάστατη από τον πρωτόγνωρο έλεγχο που έγινε στα μέλη της πριν το φιλικό με την Ολλανδία. Οι «οράνιε» από την άλλη πλευρά ήταν έξαλλοι με τη διαιτησία στην αναμέτρηση της Δευτέρας (08/06).

Η Ολλανδία έφτασε στην επικράτηση (2-1) με γκολ στις καθυστερήσεις και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ρόναλντ Κούμαν στάθηκε ιδιαίτερα στην αποβολή του Γκους στο 87'. Στις δηλώσεις του μετά το φινάλε, μάλιστα, υπογράμμισε με αρκετή δόση ειρωνείας ότι αν υπάρξουν τέτοιες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, τότε θα πέσει πολύ γέλιο!

«Πείτε μου πώς μπορείς να αποβάλεις έναν ποδοσφαιριστή σε μία φάση που δεν υπάρχει σκόπιμο χέρι;», αναρωτήθηκε ο Κούμαν και συμπλήρωσε: «Αν αυτή είναι η διαιτησία που θα δούμε στο Μουντιάλ, τότε θα γελάσουμε πολύ».

Σημειώνεται ότι η Ολλανδία έφτασε στη νίκη με πέναλτι του Χάκπο στις καθυστερήσεις και δέχτηκε σκληρή κριτική από τα ΜΜΕ για τη μέτρια απόδοσή τη

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