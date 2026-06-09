Ραγίζει καρδιές η επιστολή της συζύγου του Ζότα στον Ρόμπερτσον!

Μια άκρως συναισθηματική επιστολή της συζύγου του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, προς τον ίδιο, έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Άντι Ρόμπερτσον.

Ο αριστερός μπακ της Τότεναμ και αρχηγός της εθνικής Σκωτίας ήταν πολύ καλός φίλος με τον Πορτογάλο, που έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο Ιούλιο, από την κοινή παρουσία τους στη Λίβερπουλ.

Με τον Ρόμπερτσον να δημοσιοποιεί το γράμμα της Ρούτε Καρντόσο, το οποία μάλιστα και διάβασε δημόσια, για τις ανάγκκες ενός αφιερώματος στα social media της FIFA.

«Άντι, σου γράφω με μια καρδιά γεμάτη λαχτάρα, ευγνωμοσύνη και πάνω απ' όλα υπερηφάνεια. Ο Ντιόγκο μιλούσε συχνά για σένα, για τη φιλία που χτίσατε, τις μάχες που δώσατε μαζί, τις προκλήσεις, τα γέλια, τις συζητήσεις για το ποδόσφαιρο και τα όνειρα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ένα από αυτά τα όνειρα, ένα όνειρο που εσείς οι δύο καλλιεργήσατε δίπλα-δίπλα με το ίδιο πάθος με το οποίο μπήκατε στο γήπεδο. Όταν άκουσα τα λόγια σας και έμαθα τι νιώσατε εκείνη την ημέρα που η Σκωτία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από τόσα χρόνια αναμονής, συνειδητοποίησα ότι ο Ντιόγκο δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από το γήπεδο».

«Επιτυγχάνοντας αυτή τη στιγμή και εξασφαλίζοντας τη θέση σου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα πας μόνος. Θα πάρεις μαζί σου και το όνειρό του. Και όταν μπεις στο γήπεδο, ξέρω ότι δεν θα φύγεις μόνο εσύ. Ο Ντιόγκο θα είναι μαζί σου στις σκέψεις σου, στα βήματά σου, στην καρδιά σου.

Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ που δεν τον ξεχάσατε. Σας ευχαριστώ που τον πήρατε μαζί σας. Σας ευχαριστώ που μετατρέψατε τον πόνο της απώλειας σε δύναμη και σε κάτι τόσο όμορφο. Έτσι το κάνουμε κι εμείς εδώ στο σπίτι, κάθε μέρα. Θα ήταν και είναι απίστευτα περήφανος για εσάς».

«Να αγαπάς αυτό το όνειρο, Άντι. Ζήσε το για τον εαυτό σου και για εκείνον. Με αγάπη, ευγνωμοσύνη και όλη μου την υποστήριξη, Ρούτε Καρντόσο», έγραψε χαρακτηριστικά η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα.

Ο Ρόμπερτσον ήταν εμφανώς συγκινημένος από τα όσα διάβασε, τονίζοντας: «Είναι προφανώς καταπληκτικό εκ μέρους της Ρούτε που αφιέρωσε έστω και τον χρόνο, με αυτά που περνάει, να μου γράψει ένα γράμμα, αλλά αυτό απλώς συνοψίζει τον άνθρωπο που είναι. Ευτυχώς, γνώρισα την ίδια και τις καταπληκτικές στιγμές που πέρασαν.

Προφανώς έχω δει πόσο συντετριμμένοι ήμασταν όλοι, αλλά ιδιαίτερα εκείνη, όταν προφανώς ο Τζοτς μας άφησε. Απλώς, σας ευχαριστώ. Αυτή η επιστολή θα μείνει μαζί μου για πολύ καιρό. Και απλά πρέπει να τον κουβαλάμε μαζί μας. Θα φροντίζουμε πάντα ώστε το όνομά του να μην ξεχαστεί ποτέ, ότι οι αναμνήσεις του θα είναι πάντα αγαπημένες, όπως λέει η Ρούτε εκεί μέσα, τα όνειρα που μοιραστήκαμε για την προσπάθεια να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

sport-fm.gr