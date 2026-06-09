Συναγερμός στην Εθνική Ουρουγουάης με Αραούχο!

«Για την ανακούφιση από μια μυϊκή θλάση, θα λάβει ιατρική περίθαλψη από επαγγελματίες που τον έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της, χωρίς να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο τραυματισμός του Αραούχο έρχεται να προστεθεί σε αυτόν του Τζορτζιάν Ντε Αρασκαέτα, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη γάμπα. Ο επιθετικός μέσος της Φλαμένγκο, θα χάσει τουλάχιστον τους δύο πρώτους αγώνες της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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