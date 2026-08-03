Champions League: Το πρόγραμμα του 3ου προκριματικού με άρωμα... Ελλάδας

Οι προκριματικές σειρές του Champions League συνεχίζονται χωρίς... ανάσα, με την εκκίνηση του Γ’ προκριματικού γύρου στο διήμερο 4-5 Αυγούστου, όπου «μπαίνει» πλέον κι ο Ολυμπιακός ως δευτεραθλητής της περσινής Super League, έχοντας μπροστά του το «εμπόδιο» της ολλανδικής Ναϊμέγκεν.

Απέναντι στην ομάδα-έκπληξη της περσινής Eredivisie, που άφησε εκτός Champions League τον Άγιαξ, οι Πειραιώτες έχουν και την ποιότητα, αλλά και την εμπειρία για να πάρουν στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τρίτης (4/8, 21:00) ένα σκορ που θα τους φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στα play off.

Από εκεί και πέρα, το διήμερο περιλαμβάνει ζευγάρια για όλα τα... γούστα. Σε άλλα ματς υπάρχουν ακλόνητα φαβορί, όπως είναι π.χ. η Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Στουρμ Γκρατς, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ απέναντι στην Κάουνο Ζαλγκίρις ή ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά, ενώ άλλα ζευγάρια είναι πολύ πιο ισορροπημένα, όπως αυτό ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Σουηδίας Μιάλμπι και τη Σλόβαν Μπρατισλάβας του Αντράζ Σπόραρ ή η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ με την Μπόντο/Γκλιμτ.

Αξίζει να επισημανθεί πως στα play off η περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτι Αλμάτι, ενώ ο δευτεραθλητής Ολυμπιακός -εφόσον περάσει τη Ναϊμέγκεν- θα παίξει με τον νικητή των αγώνων Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Μπόντο/Γκλιμτ.

Οι κιτρινόμαυροι θα δώσουν το πρώτο ματς εκτός έδρας στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 25 ή 26/8.

Οι δε ερυθρόλευκοι, εάν εξασφαλίσουν την πρόκριση απ’ τον Γ’ προκριματικό, θα δώσουν το πρώτο ματς των play off στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 25 ή 26/8.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Champions League έχει ως εξής:

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 19:00

Μιάλμπι (Σουηδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 19:00

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20:30

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 20:30

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 21:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 21:00

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία) 21:00

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία) 21:00

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Άαρχους (Δανία)-Σαμπάχ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) 19:30

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 21:00