Η κλήρωση των «32» του Κυπέλλου Ισπανίας: «Ευκολάκια» για τους μεγάλους

Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε η κλήρωση για τους «32» του Κυπέλλου Ισπανίας, με νοκ άουτ αναμετρήσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα (16-18 Δεκεμβρίου), με εξαίρεση το Γρανάδα-Ράγιο Βαγεκάνο που θα γίνει στις 6 Ιανουαρίου.
Οι «μεγάλοι» θα έχουν αναμενόμενα εύκολο έργο, καθώς ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Η Μπαρτσελόνα θα παίξει στην έδρα της Γουαδαλαχάρα και η Ρεάλ σε αυτή της Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα, αμφότερες ομάδες της τρίτης κατηγορίας. Η κλήρωση ανέδειξε μόνο ένα ζευγάρι ομάδων της LaLiga, αυτό ανάμεσα σε Αλαβές και Σεβίλλη.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Ατλέτικο Μπαλεάρες (5η Κατηγορία)-Ατλέτικο Μαδρίτης
Ουρένσε (Ομάδα Τοπικού)-Μπιλμπάο
Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα (3η Κατηγορία)-Ρεάλ Μαδρίτης
Γουαδαλαχάρα (3η Κατηγορία)-Μπαρτσελόνα
Μούρθια (3η Κατηγορία)-Μπέτις
Ελντένσε (3η Κατηγορία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ
Μπούργος (2η Κατηγορία)-Χετάφε
Κουλτουράλ Λεονέσα (2η Κατηγορία)-Λεβάντε
Έιμπαρ (2η Κατηγορία)-Έλτσε
Λα Κορούνια (2η Κατηγορία)-Μαγιόρκα
Σανταντέρ (2η Κατηγορία)-Βιγιαρεάλ
Σπόρτινγκ Χιχόν (2η Κατηγορία)-Βαλένθια
Ουέσκα (2η Κατηγορία)-Οσασούνα
Γρανάδα (2η Κατηγορία)-Ράγιο Βαγεκάνο
Αλμπαθέτε (2η Κατηγορία)-Θέλτα Βίγκο
Αλαβές-Σεβίλλη
