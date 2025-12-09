Η κλήρωση των «32» του Κυπέλλου Ισπανίας: «Ευκολάκια» για τους μεγάλους

Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε η κλήρωση για τους «32» του Κυπέλλου Ισπανίας, με νοκ άουτ αναμετρήσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα (16-18 Δεκεμβρίου), με εξαίρεση το Γρανάδα-Ράγιο Βαγεκάνο που θα γίνει στις 6 Ιανουαρίου.

Οι «μεγάλοι» θα έχουν αναμενόμενα εύκολο έργο, καθώς ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Η Μπαρτσελόνα θα παίξει στην έδρα της Γουαδαλαχάρα και η Ρεάλ σε αυτή της Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα, αμφότερες ομάδες της τρίτης κατηγορίας. Η κλήρωση ανέδειξε μόνο ένα ζευγάρι ομάδων της LaLiga, αυτό ανάμεσα σε Αλαβές και Σεβίλλη.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Ατλέτικο Μπαλεάρες (5η Κατηγορία)-Ατλέτικο Μαδρίτης

Ουρένσε (Ομάδα Τοπικού)-Μπιλμπάο

Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα (3η Κατηγορία)-Ρεάλ Μαδρίτης

Γουαδαλαχάρα (3η Κατηγορία)-Μπαρτσελόνα

Μούρθια (3η Κατηγορία)-Μπέτις

Ελντένσε (3η Κατηγορία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μπούργος (2η Κατηγορία)-Χετάφε

Κουλτουράλ Λεονέσα (2η Κατηγορία)-Λεβάντε

Έιμπαρ (2η Κατηγορία)-Έλτσε

Λα Κορούνια (2η Κατηγορία)-Μαγιόρκα

Σανταντέρ (2η Κατηγορία)-Βιγιαρεάλ

Σπόρτινγκ Χιχόν (2η Κατηγορία)-Βαλένθια

Ουέσκα (2η Κατηγορία)-Οσασούνα

Γρανάδα (2η Κατηγορία)-Ράγιο Βαγεκάνο

Αλμπαθέτε (2η Κατηγορία)-Θέλτα Βίγκο

Αλαβές-Σεβίλλη

