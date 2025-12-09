Τσουαμενί: «Δεν φταίει ο Αλόνσο, η ευθύνη ανήκει σε μας, τους παίκτες»

Μια πολύ γενναία τοποθέτηση έκανε ο Ορελιέν Τσουαμενί. Ο Γάλλος μέσος αναφέρθηκε στις ευθύνες που έχουν οι παίκτες της Ρεάλ για την αγωνιστική κρίση της ομάδας βγάζοντας από το κάδρο τον Τσάμπι Αλόνσο που έχει… ακούσει τα περισσότερα.

«Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Αν θέλουμε να κερδίζουμε αγώνες, πρέπει όλοι να κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Είμαστε στο γήπεδο και πρέπει να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Στον αγώνα με τη Θέλτα ο προπονητής μας είχε ένα πολύ καλό πλάνο. Όμως οι παίκτες είναι αυτοί που αγωνίζονται. Όταν χάνουμε με 2-0 είναι δική μας ευθύνη. Δεν είναι λάθος του προπονητή. Πρέπει να βελτιωθούμε και θα το κάνουμε», ανέφερε.

Όσο για το αυριανό παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι, είπε: «Το να παίζεις στο Champions League είναι πάντα ευχαρίστηση, ειδικά εντός έδρας εναντίον της Σίτι. Είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος και θέλουμε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα επειδή είναι σημαντικός για εμάς. Ανυπομονούμε. Αύριο έχουμε μια καλή ευκαιρία να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων και να πάρουμε βαθμούς στο Champions League».

